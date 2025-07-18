ФА Аргентини зняла 12-річну заборону на відвідування виїзних матчів

Футбольна асоціація Аргентини зняла тривалу заборону на відвідування виїзних матчів для вболівальників.

Про це повідомляє ESPN.

Заборону було введено у дії у 2013 році після низки фанатських сутичок, одна з яких спричинила смерть фаната. Рішення буде поетапним, вмотивоване воно, зокрема, ажіотажем навколо повернення Анхеля Ді Марії у чемпіонат Аргентини.

"Це історичний день, який ознаменує початок повернення виїзних вболівальників на наші стадіони та дозволить клубам краще почувати себе на матчах", – розповів президент AFA Клаудіо Тапія.

Зазначимо, що від початку заборону на відвідування виїзних поєдинків було введено у провінції Буенос-Айрес, а згодом вона розповсюдилась на всю Аргентину.

Втім, це рішення у підсумку виявилось невдалим, оскільки вболівальники почали битись за межами стадіону, а фанатських смертей стало ще більше.

Президент Росаріо Сентарль Гонсало Беллозо вже закликав ультрас клубу "поводити себе чемно на стадіонах", щоб ситуація із забороною не повторилась.

Зауважимо, що трагедії під час фанатських сутичок трапляються не тільки в Аргентині. Навесні в Італії вболівальники Інтера вбили представника "тіффозі" Аталанти.