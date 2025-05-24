Степаненко допоміг Еюпспору перемогти Антальяспор: відома оцінка українця

Український півзахисник Еюпспора Тарас Степаненко провів майже весь матч проти Антальяспора в турецькій Суперлізі.

Поєдинок завершився перемогою команди українця з рахунком 2:1, а сам футболіст за свій виступ отримав оцінку 6,8.

Степаненко вийшов у стартовому складі господарів і був замінений на 87 хвилині. За цей час хавбек віддав 60 точних передач з 64 (94%), виграв одну боротьбу й одного разу втратив м'яч.

У поточному сезоні Тарас зіграв за команду 9 матчів.

Раніше ЗМІ повідомили, що нинішній тренер Степаненка в Еюспспорі Арда Туран незабаром очолить Шахтар, з якого українець і перебрався до чемпіонату Туреччини.