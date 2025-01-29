Віддав Шахтарю 15 років: Степаненко стане гравцем турецького клубу

Легенда донецького Шахтаря Тарас Степаненко невдовзі стане гравцем турецького Еюпспору.

Про це пише Ajansspor.com.

За інформацією джерела, клуб Суперліги шукає посилення для майбутньої участі в Єврокубках. Відомо, що сторони вже досягли прогресу в переговорах.

Наразі Еюпспор йде на четвертій сходинці в чемпіонаті Туреччини. Команда за 20 матчів набрала 36 очок.

Тарас приєднався до "гірників" влітку 2010 року. Його придбали у запорізького Металурга.

Цього сезону 35-річний опорний півзахисник перестав бути основним на своїй позиції. Впродовж цієї кампанії Степаненко лише тричі виходив у стартовому складі – по разу в УПЛ, Кубку України та Лізі чемпіонів.

Загалом на його рахунку 13 матчів у сезоні-2024/25 та лише один гол у недограному матчі УПЛ проти криворізького Кривбаса.

Нагадаємо, на початку січня була інформація, що ним цікавиться Сівасспор.