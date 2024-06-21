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Зеленський привітав збірну України з перемогою над Словаччиною

Станіслав Лисак — 21 червня, 18:29
Зеленський привітав збірну України з перемогою над Словаччиною

Президент України Володимир Зеленський привітав національну команду з футболу із перемогою в другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 над Словаччиною (2:1).

Про це йдеться у соцмережах президента.

"Вірити одне в одного! Підтримувати одне одного! Битися одне за одного! Це те, що має єднати кожного з нас. І зараз кожен із нас на своєму місці має боротися: за свободу, життя і за правильне сприйняття України у світі.
Україна, яка бʼється. Україна, яка тримає удар і долає перешкоди. Україна, яка здатна перемагати! Саме це сьогодні робить національна збірна України з футболу. Так тримати, хлопці! Попереду надважлива битва, тож разом і до кінця! Слава Україні!", — йдеться у дописі.

У наступному, вирішальному турі Україні зіграє з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.

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