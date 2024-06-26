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Збірна України перервала жахливу серію на Євро після матчу з Бельгією

Микола Дендак — 26 червня, 23:32
Збірна України перервала жахливу серію на Євро після матчу з Бельгією

Збірна України у матчі проти Бельгії вперше за всю історію виступів на чемпіонатах Європи з футболу не пропустила жодного м'яча.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0. В усіх попередніх 13 іграх українці не могли зберегти ворота сухими. Зазначимо, що воротар Анатолій Трубін став найкращим гравцем за версією SofaScore у складі "синьо-жовтих".

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.

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