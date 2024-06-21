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Збірна України оголосила заявку на матч проти Словаччини

Микола Дендак — 21 червня, 09:31
Збірна України оголосила заявку на матч проти Словаччини

Збірна України з футболу оголосила заявку на матч другого туру групового етапу Євро-2024 проти Словаччини.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

До списку потрапили усі 26 футболістів, зокрема Віталій Миколенко, який нещодавно відновився від травми, та Віктор Циганков, що провів минуле тренування за індивідуальною програмою.

Поєдинок Словаччина — Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.

У першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.

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