Туреччина забила найшвидший гол в плей-оф чемпіонатів Європи

Збірна Туреччини відзначилася найшвидшим голом в історії плей-оф чемпіонатів Європи з футболу.

Сталося це в матчі 1/8 фіналу проти Австрії. Меріх Демірал забив гол вже на 57-й секунді поєдинку. Зазначимо, що цей м'яч став другим найшвидшим в історії Євро — раніше рекорд встановила Албанія, відзначившись у ворота Італії на 23-й секунді.

Зазначимо, що переможець пари Австрія — Туреччина зіграє у чвертьфіналі континентальної першості проти Нідерландів, які обіграли Румунію.