Іспанія — Грузія: що змінилося з матчів кваліфікації Євро-2024

Сьогодні, 30 червня, збірна Грузії зустрінеться з Іспанією в 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Що цікаво, раніше шляхи команд перетиналися 7 разів, і востаннє це сталося саме у кваліфікації до цьогорічного чемпіонату Європи. Що тоді відбулося? За сумою двох матчів іспанці розгромили грузинів з рахунком 10:2 (7:1, 3:1).

Тож давайте подивимось, що змінилося з того часу.

Заявка на Євро та на кваліфікацію

Збірна Грузії

У заявці Грузії є лише 5 гравців, які не були на тих двох поєдинках. Це Гіоргі Гвелесіані, Джемал Табідзе, Леван Шенгелія, Габріель Сігуа та Гіоргі Квілітая. Решта футболістів або грали, або були на лаві запасних.

А ось тих, хто не потрапив на Євро-2024 значно більше. Не поїхали на ЧЄ Саба Сазонов, Владімер Мамучашвілі, Александре Каландадзе, Іраклій Азаров, Лука Гагнідзе, Гіоргі Абурджанія, Іва Гелашвілі та Давіт Волкові.

Порівняно з останнім матчем проти Іспанії та останнім матчем на чемпіонаті Європи проти Португалії (2:0) у стартовому складі відбулося лише 3 зміни: Замість Соломона Кверквелії, Іраклія Азарова та Ніки Квеквескірі вийшли Гіоргі Гвелесіані, Лаша Двалі та Отар Кітеїшвілі відповідно.

Збірна Іспанії

Якщо ж говорити про Іспанію, то в її складі відбулися суттєві зміни. У матчах кваліфікації не були присутніми в заявці Начо, Кукурелья, Вівіан, Педрі, Лопес, Оярсабаль та Айосе Перес.

Також на Євро не поїхали Мартінес, Гая, Гаві, Алеїш Гарсія, Давід Гарсія, Рікельме, Сансет, Асенсіо, Кепа, Аспілікуета, Бальде і Пау Торрес.

А ось склад останнього поєдинку проти грузинів та гри на чемпіонаті Європи проти Італії (1:0) (Албанію не беремо, бо там тренер дав відпочити основним гравцям) змінився несуттєво. У старті вийшли Ляпорт, Кукурелья, Педрі, та Ямал, яких не було у грі з грузинами.

Що лишилося незмінним

Тренери. Що Віллі Саньоль, що Луїс де ла Фуенте вже тоді очолювали Грузію та Іспанію. Тому наставники дуже добре розуміють, на що здатний їхній суперник.

Лідери. Найкращі бомбардири обох команд у цьому протистоянні Альваро Мората (3 голи) та Хвіча Кварацхелія (2) присутні у заявці та зможуть покращити свою статистику в матчі 1/8 фіналу Євро-2024. Також в останніх двох зустрічах між командами Іспанія забивала завдяки автоголу, а на цьогорічному ЧЄ це відбувається регулярно.

Статуси команд. Так, на Євро-2024 Грузія здивувала всіх любителів футболу не лише своєю самовіддачею та наполегливістю, а й результатом. Проте це не означає, що підопічні Саньоля наблизилися за рівнем до Іспанії. Їм потрібно неабияк постаратися, щоб зробити чергову сенсацію, хоч в це мало хто вірить.

Проте шанси є, доки не пролунав фінальний свисток, тому ще зарано списувати збірну Грузії з рахунків. Поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом, і саме тоді ми дізнаємося, чи зможуть грузини продовжити творити історію.