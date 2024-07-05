Матч гідний фіналу: Іспанія здолала Німеччину у чвертьфіналі Євро-2024

Збірна Іспанії обіграла Німеччину у чвертьфіналі чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Команди інтенсивно розпочали зустріч, подекуди з особливою жорсткістю щодо суперників. Через це вже на 8-й хвилині гри поле через травму змушений був покинути Педрі.

Небезпечні моменти у "червоної фурії" були у Ямала, Руїса, Лапорта та Ольмо. У "Бундестім" свою нагоду не використав Кай Гаверц.

Друга половини гри розпочалась з атак іспанців, зокрема міг відзначитись Альваро Мората. Проте форвард з 7 метрів пробив вище воріт.

Подібна комбінація принесла успіх збірній Іспанії на 52-й хвилині.Дані Ольмо з-за меж штрафного майданчика пробив зльоту в лівий нижній кут воріт після передачі Ламіна Ямаля.

Відразу після пропущеного голу активізували гравці збірної Німечччини. Голкіпер іспанців впорався з ударом Роберта Андріха, а постріл Гаверца заблокував Карвахаль. На 77-й хвилині небезпечний момент змарнував Фюлькруг. Його удар в падінні влучив у стійку.

Врешті-решт тиск німців приніс свій результат на 89-й хвилині поєдинку. Флоріан Вірц першим зорієнтував у штрафному майданчику після скидання Кімміха та перевів гру в овертайм.

Вирішальним голом у протистоянні відзначився Мікель Меріно після навісу Ольмо на 119-й хвилині зустрічі.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

1/4 фіналу, 5 липня

Іспанія — Німеччина 2:1 ДЧ (1:0, 1:1, 1:1)

Голи: 1:0 - 51 Ольмо, 1:1 - 89 Вірц, 2:1 - 119 Меріно

Іспанія: Сімон, Кукурелья, Лапорт, Ле Норман (46 Начо), Карвахаль, Родрі, Руїс (102 Хоселу), Педрі (8 Ольмо), Ямаль (63 Торрес), Вільямс (80 Мерыно), Мората (80 Оярсабаль)

Німеччина: Ноєр, Рюдігер, Раум (57 Міттельштадт), Та (80 Мюллер), Кімміх, Гаверц (91 Антон), Кроос, Мусіала, Сане (46 Вірц), Гюндоган (57 Фюллькруг), Джан (46 Андріх)

Зазначимо, що до цього поєдинку "бундестім" жодного разу в історії не вилітала в 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Водночас Іспанія не могла до цього перемогти країну-господарку Євро.

У півфіналі Іспанія зіграє з переможцем матчу Португалія — Франція.