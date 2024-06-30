Грузія здивує, Англія приспить пильність суперника. Євро-2024: кращі ставки ігрового дня

У другий день матчів 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу будуть проведені чергові зустрічі. 30 червня відбудуться два поєдинки, й у кожній зустрічі ті, хто ризикують грошима, виділяють очевидного фаворита. Разом з тим, кожна гра традиційно викликає неабиякий інтерес у любителів інвестицій у футбольні події.

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Британські джентльмени

Ефективність Англії Саутгейта в матчах першості континенту стосується зовсім не тільки показників команди в обороні та біля воріт суперників. Перед грою з командою Словаччини варто згадати ще й уміння "трьох левів" бути справжніми "джентльменами".

Мова про дії Англії у відборі м'яча й цілком "спортивну поведінку", що відображається на дисциплінарних показниках британської дружини. Футболісти збірної Англії не бачили перед собою картку жовтого кольору у кількості частіше ніж 1 раз у основний час, за підсумками 13 із попередніх 15 ігор на першості Європи. Важко собі уявити, що збірна Словаччини раптом поставить перед "трьома левами" настільки нездійсненні завдання в фазі атаки, що ті раптом почнуть зриватися на грубощі.

Ставка: Жовті картки: Англія ІТМ (1,5) за 1,70 у БК Фавбет

Англійська очевидність

У груповому раунді Євро-2024 англійці забили усього два м'ячі, проте й у відповідь отримали лише один результативний удар. Неважко помітити, що вже тривалий час у іграх за участі "трьох левів" можна помітити "низові" тенденції: у останніх 10 матчах Англії на Євро за підсумками лише одного матчу в основний команди забивали більш як двічі.

Крім того, цього разу немале значення має й ім'я суперника британської дружини. Словаки командою, за участі якої можна побачити велику кількість забитих м'ячів у більшості випадків аж ніяк не виступають. Врешті, італійський наставник "репре" Франческо Кальцона точно не є ворогом самому собі, й грати з одним із претендентів на перемогу у першості Європи у відкритий футбол точно не буде. Відповідно, вірогідність того, що словаки будуть дотримуватися приблизно такого ж футболу, як і в матчі першого туру з Бельгією, висока. Власне, чи не головною чеснотою цієї Словаччини є вміння оборонятися. Про що нам говорять показники статистики? У 11 із останніх 14 матчів із офіційним статусом словаки не пропускали більш як один м'яч. Разом із тим, у перемозі Англії вже в основний час особисто у вашого автора сумнівів нема. Тут саме час згадати, що "три лева" грати зі словаками уміють історично. У 5 із попередніх 6 очних ігор перемагали британці. Саме тому вибір на користь звитяги Англії вкупі з "помірним низом" виглядає вдалим рішенням.

Ставка: П1+ТМ (3,5) за 1,97 у БК Фавбет

Грузинська наполегливість

Команда Віллі Саньоля спробує здивувати ще й колектив Луїса де ла Фуенте. І шанси знову заявити про себе голосно, якщо не за результатом, то за перебігом подій на полі, в Мікаутадзе та компанії є.

Збірна Грузії забивала у кожному матчі на стадії групового етапу. Разом з тим, не можна не зазначити, що в обороні кавказці мають суттєві прогалини: команда не залишала свої ворота "сухими" в основний час за підсумком 10 з останніх 14 ігор на офіційному рівні. У випадку грузинів величезне значення має прізвище й виступи голкіпера команди. Саме феноменальний футбол Гіоргі Мамардашвілі в рамці (нагадаємо, мова про повторення рекорду ЧЄ за кількістю сейвів на груповому етапі, а це 21 вдала дія) дозволив колективу Саньоля підкорити несподівано високу планку. Не варто забувати, що Португалія володіла м'ячем 69% ігрового часу й завдали 22 удари. І тут варто згадати важливе "але". Грузія жодного разу не поступилася з різницею більш як у два голи в 9 попередніх матчах на офіційному рівні.

Ставка: П2 (фора (+2) за 1,73 у БК Фавбет