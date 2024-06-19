Нагельсманн: Угорщина добре зіграла у другому таймі проти Швейцарії

Тренер збірної Німеччини з футболу Юліан Нагельсманн похвалив рівень гри збірної Угорщини та оцінив шанси національної збірної на перемогу в прийдешньому матчі.

Його слова передає УЄФА.

"Угорщина зіграла дуже добре в другому таймі проти Швейцарії. Вони заслужили зрівняти рахунок і були кращою командою. Сьогодні на них буде трохи більше тиску, тому що вони повинні вигравати. Якщо ми почнемо матч добре, я передчуваю нам хороші шанси", — сказав фахівець.

Нагадаємо, матч Німеччина — Угорщина відбудеться 19 червня. Нещодавно збірна Німеччини розгромно перемогла Шотландію в матчі-відкритті європейського чемпіонату з футболу.

Євро-2024 проходить у Німеччині та триватиме до 14 липня.