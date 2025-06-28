Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Волейбол

Угорщина – Україна: де дивитися фінал жіночої Золотої Євроліги

Микола Дендак — 28 червня 2025, 21:57
Угорщина – Україна: де дивитися фінал жіночої Золотої Євроліги
ФВУ

Жіноча збірна України з волейболу зіграє проти команди Угорщини у фіналі Золотої Євроліги. Зустріч відбудеться у неділю, 29 червня, та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Подивитися вирішальний поєдинок онлайн можна буде на сайті Суспільне Спорт. Також трансляція буде доступна на YouTube-каналі Суспільне Волейбол.

Зауважимо, що для України це вже третій фінал в історії у Золотій Євролізі. Попередні відбулися у 2017 та 2023 роках. В обох зустрічах перемогу святкувала українська команда.

У півфінальних поєдинках українки без проблем обіграли Швецію, не віддавши суперницям жодного сету. А ось Угорщина у п'яти сетах здолала Румунію.

Нагадаємо, наприкінці січня жіноча збірна отримала нового головного тренера. "Синьо-жовтих" очолив 39-річний польський фахівець Якуб Глушак, який працює наставником польського клубу Таурон-Ліги "Радомка" з міста Радома.

волейбол Збірна Угорщини Жіноча збірна України з волейболу Золота Євроліга де дивитися

Жіноча збірна України з волейболу

Збірна України дізналася суперника у фіналі жіночої Золотої Євроліги
Збірна України обіграла Швецію та вийшла у фінал жіночої Золотої Євроліги
Лише одна поразка: жіноча збірна України перемогою завершила груповий етап Золотої Євроліги 2025
Збірна України вийшла у Фінал чотирьох жіночої Золотої Євроліги 2025
Жіноча збірна України зіграє вирішальний матч у групі Золотої Євроліги 2025

Останні новини