Йорденеску: Це історичний момент для збірної

Головний тренер збірної Румунії Едвард Йорденеску вважає, що матч проти Словаччини в третьому турі групового етапу Євро-2024 є історичним для національної збірної.

Його слова передає УЄФА.

"Це історичний момент для збірної. Зараз це найбільший момент у кар'єрі, і ми відчуваємо відповідальність за це. Наша команда самобутня. Ми знову набули свого духу, і вболівальники це бачили. У результаті вийшло щось неймовірне.

Ми вийдемо з групи. Я впевнений, що наша подорож на цьому не закінчиться. Всі вболівальники повинні знайти сили продовжувати підтримувати нас! Я впевнений, бо знаю, чим ми займалися останні два з половиною роки", — сказав фахівець.

Нагадаємо, у матчі другого туру групового етапу чемпіонату Європи Румунія поступилася Бельгії.

Наразі в кожної з команд групи E по три очки, але Україна залишається останньою через від’ємну різницю м’ячів (-2). У третьому турі Бельгія зіграє з Україною, а Румунія зустрінеться зі Словаччиною. Матчі відбудуться сьогодні, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом.