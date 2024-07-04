Євро vs Копа Америка: у кого дорожчий склад

Чемпіонат Європи та Копа Америка зараз у самому розпалі, і багато світових зірок беруть участь в цих турнірах, роблячи усе можливе, аби їхня збірна завоювала трофей.

Проте сьогодні бразильці та аргентинці обʼєднаються в боротьбі проти Кіліана Мбаппе, Джуда Беллінгема та компанії, оскільки ми порівнюватимемо 11 найкращих футболістів за вартістю в обох турнірах.

Голкіпери

Діогу Кошта (40 млн, Португалія) та Аліссон (28 млн, Бразилія).

Можливо, вас здивує той факт, що основний воротар Ліверпуля та збірної Бразилії поступається за вартістю своєму візаві, проте у цій ситуації грає свою роль вік, через що португалець приносить своїй команді +12 мільйонів євро у цій боротьбі.

Крім того, пощастило, що портал Transfermarkt, з якого бралися дані, не оновив вартість Кошти після його фантастичного перфомансу в матчі зі Словенією.

Фото: Getty Images

Захисники

Йошко Гвардіол (75 млн, Хорватія), Вільям Саліба (80 млн, Франція), Рубен Діаш (80 млн, Португалія), Трент Александр-Арнольд (70 млн, Англія) та Рональд Араухо (70 млн, Уругвай), Габріел (70 млн, Бразилія), Глейсон Бремер (60 млн, Бразилія).

Представники європейського турніру можуть собі дозволити грати у чотири захисники, бо вибір на усі позиції в обороні набагато цікавіший, ніж в конкурентів з Копа. Хорват, француз, португалець та англієць разом вартують 305 мільйонів євро.

Своєю чергою гравці з Південної Америки утрьох набрали на Transfermarkt 200 млн. Копа Америка — це завжди турнір не про оборону, а про атаку, тому, відповідно, слід звернути увагу на інші лінії в розташуванні.

Фото: Getty Images

Півзахисники

Деклан Райс (120 млн, Англія), Джуд Беллінгем (180 млн, Англія), Родрі (120 млн, Англія) та Луїс Діас (75 млн, Колумбія), Енцо Фернандес (75 млн, Аргентина), Бруно Гімараєш (85 млн, Бразилія), Федеріко Вальверде (120 млн, Уругвай).

Якість футболістів на Євро-2024 починає виходити на новий рівень, бо тепер найдешевший представник з турніру вартує 120 млн євро! А якщо ще й брати до уваги те, як оцінений Джуд Беллінгем, латиноамериканцям буде ще важче відновити різницю у вартості.

Найтоповіша лінія півзахисту на Копа Америка оцінюється в 355 мільйонів, але у цій ситуації превалює саме кількість, а не якість, як у ситуації з європейцями. Вальверде залишає своїх партнерів у грі!

Фото: Getty Images

Нападники

Філ Фоден (150 млн, Англія), Кіліан Мбаппе (180 млн, Франція), Букайо Сака (140 млн, Англія) та Вінісіус Жуніор (180 млн, Бразилія), Лаутаро Мартінес (110 млн, Аргентина), Родріго (110 млн, Бразилія).

Битва гігантів залишилася наостанок. Два вінгери збірної Англії та лідер французів в атаці — це просто казка для будь-якого фаната Футбольного менеджера чи серії ігор ФІФА.

Натомість склад Копа Америка може відповісти за вартістю лише шаленим цінником Вінісіуса Жуніора, але за іменами важко сказати, що Південна Америка поступається Європі.

Фото: Getty Images

Загальна вартість

Попри імена футболістів, у нас тут саме порівняння за вартістю, тому слід робити висновки:

Вартість гравців Євро-2024 — 1,24 млрд євро;

Символічна збірна Євро-2024 за ціною футболістів

Вартість гравців Копа Америка-2024 — 983 мільйони.