Іспанський кат Німеччини на Євро-2008 успішно працює тренером, і є головним претендентом на заміну Сімеоне

Збірна Іспанії проти Німеччини, фінал Євро-2008, 1:0, єдиний гол забиває Фернандо Торрес, а іспанці перетворюються з талановитої команди на чемпіонів.

...Пройшло 16 років, Іспанія і Німеччина знову зіграють на чемпіонаті Європи, але тепер у 1/4, а Торрес за цей встиг пограти за Ліверпуль і Мілан, повернутися до Атлетико, програти фінал Ліги чемпіонів, закінчити карʼєру і навіть стати тренером.

Данило Моісеєнков розкаже про тренерський шлях героя Євро-2008, адже Фернандо вже досяг великого успіху з юнаками Атлетико, й нещодавно очолив команду Б — останній рубіж перед основою, яку вже довго і успішно тренує Дієго Сімеоне.

"Не можна пояснити словами те, що він дає команді, коли говорить у роздягальні".

Рафа Бенітес, Петон, Антоніо Санс, Давід Наварро, Менгес, Пеп Сансо та Матальанас. Це не просто список іспанських імен і прізвищ, це люди що знають "Ель Ніньйо" краще за інших і розуміють, що це за тренер.

"Якщо ви запитаєте мене, чи уявляв я, що він стане тренером, я відповім: "Нізащо. Нізащо", — це слова Хосе Антоніо Мартіна Петона про Фернандо кілька років тому, коли той тренував молодіжну команду мадридського Атлетико.

Три роки в найважливішій частині клубної академії — Хувенілі А (в Україні це була б команда U-19) — де йому вдалося вперше вийти до Фіналу чотирьох Юнацької ліги УЄФА, і де в сезоні-2023/24 він зробив "золотий дубль", вигравши титул у лізі та Кубку чемпіонів (іспанський турнір).

Петон, генеральний директор Bahía Internacional, супроводжував "Ель Ніньйо" як менеджер протягом усієї його кар'єри футболіста, а тепер він робить це з Торресом-тренером, і є свідком справжньої професійної метаморфози, коли трохи більше ніж за три роки і без зайвого шуму, Фернандо отримав ліцензію тренера, спочатку спостерігаючи за дітьми, потім очоливши Хувеніль А, а тепер отримавши місце в команді Б, на яку покладають великі надії.

Але яким є Торрес-тренер, як він поводиться, хто його надихає? І, перш за все, що змінилося в ньому за останні кілька років, чому раніше він не хотів тренувати, і чому зараз він захоплений своєю новою роллю?

Початок

Ніхто не знав, у якому напрямку піде його професійна кар'єра, коли легендарний форвард закінчив з футболом у 2019 році. "Ель Ніньйо" провів у Атлетико два етапи (2001-2007 та 2015-2018), в яких зіграв 404 матчі та забив 129 голів.

"Перш за все, він трохи побоювався стати тренером, тому що не хотів надовго розлучатися зі своєю сім'єю. Буденність професійних команд — це багато подорожей та годин, проведених далеко від дому. Він був зосереджений на бізнесі своїх спортзалів і пройшов навчання на курсах з менеджменту та спортивного менеджменту. Але у 2020 році, у розпал пандемії, він змінився духовно, хлопець закохався в цю професію", — розповідає Антоніо Санс, директор з комунікацій Bahía.

Фернандо обожнює двох тренерів: Луїса Арагонеса та Рафу Бенітеса.

"Завжди приємно, що гравці, які так чи інакше працювали з тобою, відчувають, що вони вдосконалюються, що вони вчаться і цінують те, що ти для них робиш. Я пам'ятаю, що він завжди дуже високо відгукувався про Луїса [Арагонеса] і про те, чого він від нього навчився. Якщо він так само цінує те, що я і мій тренерський штаб змогли йому дати, то це хороша новина. У нас є спільні друзі, які тримають мене в курсі його прогресу як тренера. Крім того, нещодавно я брав участь у переговорах у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні про Юнацьку лігу і, зокрема, спостерігав за командою Фернандо. Я думаю, що він має чіткі ідеї, а це дуже важливо, коли ти зростаєш у своїй професії", — сказав Рафа Бенітес, тренер, з яким Торрес зіграв найбільше хвилин у своїй кар'єрі (11 889 у Челсі та Ліверпулі).

У Торреса також є щось від Чоло Сімеоне в плані концепції гри, оскільки він схильний використовувати 1-5-3-2 (в Іспанії схеми записують, враховуючи голкіпера), що йому було важко реалізувати в молодіжній команді, яка звикла до 1-4-3-3. Він також застосовує концепції Дель Боске щодо атакувальних рухів.

Фернандо часто сперечався з Хаві Ернандесом про стиль національної збірної: йому не так подобається володіння м'ячем, як вертикальність і контратаки. Puro Atléti. Звісно, в цьому плані йому також дуже подобається Клопп.

"Він вивчає його методи і навіть облаштував у себе вдома офіс для підготовки матчів та аналізу суперників", – розповідає Хав'єр Матальанас, друг сім'ї та нинішній речник RFEF (Королівської федерації футболу Іспанії).

Однак, щоб знайти "нульовий кілометр" тренерської кар'єри Фернандо Торреса, треба повернутися на майже 30 років назад, на поля школи Hermanos Amoros.

"Я не дуже добре пам'ятаю, але маю чітке уявлення про першу зустріч мого сина з Фернандо Торресом. Це було на матчі з Аморосом. Я думаю, що Фернандо був у складі Infantil, тому що він був на рік молодший за мого сина. Вони підняли його на категорію вище, я побачив його і сказав: "Бог з цим хлопцем". Він буквально з'їдав захисників, мало хто з нападників, яких я коли-небудь бачив, володів такою силою. Він був сповнений рішучості і боровся за кожен м'яч, і він був скелею. Він був скелею", – згадує Паліто Менгес (прізвисько Гектор дель Мар), колишній гравець Атлетико (1980-87) і батько Рікардо Ортеги, колишнього партнера Торреса по молодіжній команді, а нині його асистента.

Відносини, які вони розвивали в юності, стали міцним фундаментом для Рікардо Ортеги, який протягом чотирьох років тренував дітлахів Атлетико (поєднуючи це з роботою медбрата в неонатальному відділенні Ла-Паса), щоб супроводжувати перші кроки Фернандо Торреса як тренера.

"На думку Арагонеса, мені бракувало трохи більше злості і більше сили. Арагонес був тим, хто найкраще розумівся на футболі. Він часто говорив нам, що тренери наполягають на тому, що ми повинні винаходити, але він наполягав, що все вже винайдено: нам просто потрібно закрити прогалини", – розповідає Менгес, який був частиною того "Атлетико" 80-х, разом з Педрасою, Маріною, Кіке, Рубіо, Педро Пабло, Абелем, Мехіасом, Томасом.

"Торрес і Ортега утворюють дует, в якому вони приймають рішення разом", – говорить Антоніо Санс про тренерський штаб, який доповнюють Рікардо Алонсо (тренер воротарів) і Даніель Іглесіас (тренер з фізичної підготовки).

Минулого сезону вони виграли Дивізіон Честі та вийшли до Фіналу чотирьох Юнацької ліги УЄФА, хоча цього могло і не бути, адже Торрес розглядав варіант взяти "творчу відпустку" на рік, відвідавши великі клуби Європи, щоб навчитися різних методик у визнаних топ-тренерів. Але в цьому не було необхідності — надійшла пропозиція від академії Атлетико, очолюваної Еміліо Гутьєрресом.

"Серед переваг, які може мати Фернандо Торрес, звичайно, є те, що він був непосидючим гравцем, який намагався зрозуміти все навколо, а це означає, що кожен день ти дізнаєшся щось нове на професійному рівні. Ще однією великою перевагою є те, що з ним будуть більш терплячими і більше підтримуватимуть його. І менеджери, і вболівальники, і преса дадуть йому більше часу, щоб показати свій рівень. Є, звичайно, і недолік: деякі журналісти або фанати будуть робити навпаки і вимагати від нього більше з самого початку, але я думаю, що в цілому у нього буде набагато більше переваг, ніж недоліків", – підкреслює Рафа Бенітес, попереджаючи його про великі небезпеки цієї професії.

"Загалом, коли все йде добре, з тобою багато друзів і колег по роботі. Коли все ускладнюється, вони починають зникати, і ти залишаєшся сам. Можливо, це трапляється у всіх професіях, але в цій, де ти постійно перебуваєш під впливом ЗМІ, це набагато помітніше".

Перехід від гравця до тренера

Бути тренером після успіху в якості гравця — завдання не з легких. І справа в тому, що кар'єра поза полем виснажує вас навіть більше, ніж як футболіста, незалежно від того, скільки нових Гвардіол, Зіданів чи Сімеоне з'являється, просто запитайте легенд, таких як Мікаель Лаудруп, Зеєдорф, Маттеус, Стоїчков, Уго Санчес або покійний Марадона, які не досягли того ж рівня, який показували в бутність гравцями.

"Хороший футболіст не обов'язково має бути хорошим тренером, так само як і хороший тренер не обов'язково має бути хорошим вчителем. Тренерська підготовка УЄФА має особливий шлях для тих, хто відіграв більше семи сезонів у першому дивізіоні. Колишній гравець приходить і знає, що у нього є недоліки, але в наш час вони повинні пройти дуже велику підготовку, щоб прийти в оптимальних кондиціях у будь-який клуб", — пояснює Пеп Сансо, директор Національної школи тренерів RFEF.

"Ель Ніньйо" у якості тренера поводить себе так само, як і в молодості. Енергійний, з великим характером, завжди на ногах і дуже залучений у все, що відбувається протягом 90 хвилин. Нерідко можна побачити його з маленьким аркушем паперу, де він робить нотатки посеред гри.

"За дуже короткий час він стане тренером топ-рівня, тому що він має виняткові знання про особистість. На тактичному рівні він вже здивував мене минулого року в дербі з Реалом, тому що в одній і тій же зустрічі вони використовували чотири різні системи гри. Без сумніву, це майбутній тренер основи", — підкреслює Петон.

Давід Наварро, який був капітаном Хувеніля А у сезоні 2021/22, а зараз грає за Атлетико Балеарес (третій дивізіон), пояснює свій досвід роботи з Торресом як тренером:

"Найбільше мене вражає його розуміння футболу і те, як він його передає. Як йому вдається мотивувати нас. Він дуже відкритий. Він розуміє тебе. Він сам був гравцем. Йому завжди вдається запалити цю маленьку іскру. І коли він говорив, стояла тиша, і вся команда слухала. Ви не можете пояснити словами атмосферу, коли він говорив. Він для мене як футбольний референт. Не запитати його про мій відхід з клубу минулого літа було б дуже нерозумно. Він сказав мені, що якщо я в цьому впевнений, то вперед. Але що я повинен вирішувати сам, а не хтось інший за мене, і що з цього моменту я повинен ще більше працювати. Я хотів би зустрітися з ним знову в майбутньому і в Примері".

На даний момент хлопцям з молодіжної академії дуже важко зробити стрибок до першої команди, тому вони вважають за краще набиратися досвіду в інших командах, як тільки закінчать свій час в Хувенілі. З появою Фернандо Торреса у команді Б історія може змінитися і повернутися, в деякому роді, до витоків.

"Ель Ніньйо" може стати тим, хто поверне "школу Арагонеса" та переможний менталітет до академії. Він має бути людиною, яка подарує Атлетико нового Торреса, нового Коке або нового Сауля. А може, і сам стане новим Сімеоне.

Данило МОІСЕЄНКОВ, для Чемпіона