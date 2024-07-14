Ямал: Людям знадобився час, щоб зрозуміти наскільки ми сильні

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямал напередодні фіналу Євро-2024 з футболу проти Англії заявив, що люди недооцінювали "фурію роху" перед стартом континентальної першості.

Слова іспанського півзахисника передає УЄФА.

"Ми чули, як люди говорили, що ми можемо навіть не потрапити до п'ятірки найкращих команд, що було повним божевіллям. Загалом, людям знадобився час, щоб зрозуміти, наскільки ми сильні, але всі, хто хоче приєднатися до нас зараз, ми дуже раді!", — сказав Ямал.

Нагадаємо, Ямаль став найкращим гравцем півфінального матчу Іспанія — Франція, та побив 66-річний рекорд ставши наймолодшим автором забитого м'яча в історії чемпіонатів Європи та світу.

Вирішальний матч Євро-2024 проти Англії відбудеться 14 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.