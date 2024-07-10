Сміливість, стримувана страхом помилки. Півфінал Євро-2024 Нідерланди — Англія: ставки, які варті уваги

У другому півфіналі чемпіонату Європи з футболу-2024 зійдуться команди Нідерландів та Англії. 9 липня надважливий матч прийме стадіон у Дортмунді.

На думку бейтингового оператора Favbet, гра належить до тих, повз які проходити категорично не варто. Представлені в цьому тексті котирування точно будуть цікаві найбільш вибагливим любителям азарту. На матч Фавбет пропонує зазначені нижче коефіцієнти.

У межах поважного ставлення до суперника

Є передумови очікувати не вельми грубу й навіть жорстку гру. Так, не більш як 4 попередження в основний час глядачі бачили у 16 і​​з попередніх 17 матчів Нідерландів на першості континенту та у 6 із попередніх 8 ігор Англії на Євро. Якщо копнути глибше, то виявиться, що на цьому ЧЄ проти Нідерландів у середньому фіксується усього 9,8 порушень за матч.

Тут варто згадати й "набір джентльмена" у виконанні футболістів збірної Англії. Команда Гарета Саутгейта на Євро грає, м'яко кажучи, не грубо, адже середній показник порушень у виконанні "трьох левів" складає лише 7,6. Був і один виняток — зі Словенією англійці раптом "психонули", сфоливши 11 разів. Саме тому помірний "низ" з приводу попереджень у матчі виглядає більш ніж вірогідним сценарієм.

Ставка: Жовті картки ТМ (4,5) за 1,66 у БК Фавбет

Атаки не вщухатимуть з обох сторін

Гра на арені BvB включатиме акуратний ризик з обох сторін, проте один показник наштовхує на думку, що обидві команди будуть турбувати опонента стабільними вилазкам на його половину регулярно. Мова про корнери.

Щонайменше 9 кутових у основний час команди подавали за підсумками 6 із попередніх 7 ігор Нідерландів на першості Європи. Маючи на флангах Коді Гакпо та Стівена Бергвейна/Жеремі Фрімпонга, "ораньє" дозволити собі проводити акцентовані набіги краями точно можуть. Втім, і англійці з їх осточортілою багатьом манерою вичікувати, використовуючи свої сильні сторони хіба що тоді, як вже пахне смаженим, тільки відсиджуватися на своїй половині теж точно не будуть. Зважаючи на ці фактори, варіант із корнерами уваги дійсно вартий.

Ставка: Кутові ТБ (8,5) за 1,63 у БК Фавбет

Очікувати спокійного матчу для захисників не варто

Більш ніж вірогідним виглядає й найбільш "смачний", з огляду на рівень коефіцієнту, вибір на користь обопільного успіху команд біля воріт опонента. Й не тільки тому, що обидві команди не покидали поле за підсумками 90 хвилин у 5 із попередніх 7 матчів Англії на чемпіонаті Європи.

Тут важливо згадати й інше. Так, не менш як 3 м'ячі команди забивали в основний час у 14 із останніх 17 офіційних матчів "ораньє". Крім того, Нідерланди забивали щонайменше двічі у 7 із попередніх 9 ігор на Євро. Нарешті, щонайменше 2 м’ячі сторони забивали у другому таймі в 5 із останніх 7 ігор "ораньє" на першості континенту.

Ставка: Обидві заб'ють за 2,12 у БК Фавбет