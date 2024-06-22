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Грузія та Чехія оголосили стартові склади на матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 22 червня, 14:53
Грузія та Чехія оголосили стартові склади на матч Євро-2024

Збірні Грузії та Чехії визначилися зі стартовими складами на матч другого туру Євро-2024.

Про це повідомляє УЄФА.

Збірна Грузії: Мамардашвілі, Кверквелія, Кашія, Двалі, Какабадзе, Меквабішвілі, Кочорашвілі, Давіташвілі, Цитаїшвілі, Кварацхелія, Мікаутадзе.

Збірна Чехії: Станек, Цоуфал, Гранац, Голеш, Крейчі, Черни, Провод, Соучек, Джурасек, Гложек, Шик.

Після першого раунду Чехія та Грузія мають нуль очок в активі. Грузини зазнали поразки від Туреччини з рахунком 3:1, а Чехія поступилася Португалії — 2:1.

Пізніше в цей же день Туреччина зіграє з португальцями. Початок поєдинку — о 19:00 за київським часом.

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