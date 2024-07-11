Визначились усі фіналісти Євро-2024

Збірна Англії стала другою фіналісткою чемпіонату Європи з футболу 2024 року. Англійці у півфіналі перемогли Нідерланди (2:1).

У вирішальному матчі Євро-2024 підопічні Гарета Саутгейта зустрінуться з Іспанією, яка своєю чергою виявилася сильнішою за Францію (2:1).

Для Англії це вже другий поспіль фінал континентальної першості. На ЧЄ-2020 команда поступилася Італії у серії післяматчевих пенальті.

Нагадаємо, фінал чемпіонату Європи відбудеться 14 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.