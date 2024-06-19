Визначився найкращий гравець матчу Португалія — Чехія за версією SofaScore

Півзахисник збірної Португалії Вітінья став найкращим гравцем матчу Португалія — Чехія (2:1) в першому турі групового етапу Євро-2024.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Португалець віддав 86 точних передач з 91 за гру (95%), зробив 2 ключових паси та наніс два удари в площину воріт.

Наступний матч Португалія зіграє 22 червня проти Туреччини. В цей же день команда Чехія зустрінеться з Грузією.

Напередодні Туреччина обіграла Грузію. Найкращий гол туру на свій рахунок записав півзахисник Реала Арда Гюлер.