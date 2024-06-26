Миколенко — про готовність до матчу із Бельгією: Є невеликий дискомфорт, але вже працюю на повну потужність

Захисник збірної України Віталій Миколенко заявив про повну готовність до матчу третього туру Євро-2024 проти Бельгії.

Слова фулбека Евертона цитує УЄФА.

"Я відновив повноцінні тренування з командою. Я відчуваю невеликий дискомфорт, але все добре, працюю на повну потужність.

Схема у п'ять захисників? Я багато разів грав на різних позиціях в таких системах. Якщо тренер вирішить, що нам потрібно грати саме так, то я віддамся цьому на всі сто.

Мої травми було, напевно, найважче пережити психологічно, тому що я дуже довго йшов до цього турніру. Ми почали кваліфікацію в березні минулого року, і я грав кожну гру. Я дуже хотів зіграти на Євро, це була моя мрія. Після першої травми я відновився, а потім прямо перед фіналом друга травма трохи вибила мене з колії.

Бельгія — це топкоманда, але ми можемо перемогти. Я в збірній вже п'ять з половиною років, і за цей час у нас було кілька сильних ігор проти топкоманд. Ми перемогли Іспанію та Португалію, зіграли внічию з Англією, Німеччиною та Францією".