Миколенко — про готовність до матчу із Бельгією: Є невеликий дискомфорт, але вже працюю на повну потужність
Захисник збірної України Віталій Миколенко заявив про повну готовність до матчу третього туру Євро-2024 проти Бельгії.
Слова фулбека Евертона цитує УЄФА.
"Я відновив повноцінні тренування з командою. Я відчуваю невеликий дискомфорт, але все добре, працюю на повну потужність.
Схема у п'ять захисників? Я багато разів грав на різних позиціях в таких системах. Якщо тренер вирішить, що нам потрібно грати саме так, то я віддамся цьому на всі сто.
Мої травми було, напевно, найважче пережити психологічно, тому що я дуже довго йшов до цього турніру. Ми почали кваліфікацію в березні минулого року, і я грав кожну гру. Я дуже хотів зіграти на Євро, це була моя мрія. Після першої травми я відновився, а потім прямо перед фіналом друга травма трохи вибила мене з колії.
Бельгія — це топкоманда, але ми можемо перемогти. Я в збірній вже п'ять з половиною років, і за цей час у нас було кілька сильних ігор проти топкоманд. Ми перемогли Іспанію та Португалію, зіграли внічию з Англією, Німеччиною та Францією".
Раніше стала відома заявка "синьо-жовтих" на матч третього туру Євро. Зокрема, до неї потрапили вінгери Віктор Циганков та Михайло Мудрик, які пропустили передматчеве тренування.
Нагадаємо, матч між збірними України та Бельгії відбудеться в середу, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.
У разі перемоги команда Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Словаччина.