Мбаппе не дозволять грати у масці із французьким триколором
УЄФА заборонила нападнику збірної Франції Кілліану Мбаппе зіграти у масці із французьким триколором у матчі проти Нідерландів на Євро-2024.
Про це повідомляє видання talkSPORT.
Річ у тому, що згідно з правилами УЄФА, медичне обладнання має бути одного кольору та не мати розпізнавальних знаків команди та виробника.
Нагадаємо, Мбаппе зіткнувся з гравцем австрійської команди Кевіном Дансо та зламав ніс. Форвард вирішив не робити операцію до завершення турніру. Поки не відомо, чи зможе зірковий форвард взяти участь у матчі другого туру Євро.
Матч з Нідерландами відбудеться 21 червня. Поєдинок розпочнеться 22:00 за київським часом.