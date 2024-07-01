Родрі став найкращим гравцем матчу Іспанія — Грузія за версією УЄФА

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі став найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу Євро-2024 проти Грузії (4:1).

Про це повідомляє УЄФА.

На його рахунку перший забитий м'яч іспанців у цьому матчі, 109 точних передач зі 117 (93%), зокрема 2 ключові паси, а також 6 виграних дуелей з 6.

Нагадаємо, найвищу оцінку від SofaScore у цьому поєдинку отримав півзахисник ПСЖ Фабіан Руїс. У чвертьфіналі Іспанія зустрінеться з Німеччиною, яка виявилася сильнішою за Швейцарію.