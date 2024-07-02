Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Гакпо став найкращим гравцем матчу Румунія — Нідерланди за версією УЄФА

Микола Дендак — 2 липня, 21:15
Гакпо став найкращим гравцем матчу Румунія — Нідерланди за версією УЄФА

Вінгер англійського Ліверпуля та збірної Нідерландів Коді Гакпо став найкращим гравцем матчу проти Румунії (3:0) у 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє УЄФА.

На його рахунку 1 забитий м'яч, 1 гольова передача та 3 ключові паси. Він також отримав найвищу оцінку в цьому матчі за версією SofaScore.

Нагадаємо, у чвертьфіналі чемпіонату Європи Нідерланди зіграють з переможцем матчу між Австрією та Туреччиною, що відбудеться сьогодні, 2 червня, початок — о 22:00 за київським часом.

Збірна Нідерландів з футболу Коді Гакпо Євро-2024 з футболу збірна Румунії з футболу

Коді Гакпо

Визначився найкращий гравець матчу Румунія — Нідерланди за версією SofaScore
Мбаппе, Кроос, Мамардашвілі: Визначилась символічна збірна групового етапу Євро-2024 за версією SofaScore
Гакпо: Я вважаю, що ми виступили дуже добре
Зробив різницю: УЄФА назвала найкращого гравця матчу Польща — Нідерланди
Гакпо пропустить матчі збірної Нідерландів у жовтні через травму

Останні новини