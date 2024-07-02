Гакпо став найкращим гравцем матчу Румунія — Нідерланди за версією УЄФА

Вінгер англійського Ліверпуля та збірної Нідерландів Коді Гакпо став найкращим гравцем матчу проти Румунії (3:0) у 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє УЄФА.

На його рахунку 1 забитий м'яч, 1 гольова передача та 3 ключові паси. Він також отримав найвищу оцінку в цьому матчі за версією SofaScore.

Нагадаємо, у чвертьфіналі чемпіонату Європи Нідерланди зіграють з переможцем матчу між Австрією та Туреччиною, що відбудеться сьогодні, 2 червня, початок — о 22:00 за київським часом.