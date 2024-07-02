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Визначився найкращий гравець матчу Румунія — Нідерланди за версією SofaScore

Микола Дендак — 2 липня, 21:07
Визначився найкращий гравець матчу Румунія — Нідерланди за версією SofaScore

Вінгер англійського Ліверпуля та збірної Нідерландів Коді Гакпо отримав найвищу оцінку за матч проти Румунії (3:0) в 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Футболіст отримав оцінку 9.2. На його рахунку 1 забитий м'яч, 1 гольова передача та 3 ключові паси.

Нагадаємо, у чвертьфіналі чемпіонату Європи Нідерланди зіграють з переможцем матчу між Австрією та Туреччиною, що відбудеться сьогодні, 2 червня, початок — о 22:00 за київським часом.

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