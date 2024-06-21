УЄФА почала розслідування щодо інциденту із закликом до вбивства сербів на Євро-2024

УЄФА розпочала розслідування по справі поведінки уболівальників Хорватії та Албанії під час матчу другого туру Євро-2024 з футболу (2:2).

Відповідна заява була опублікована на офіційному сайті організації.

"Відповідно до статті 31(4) Дисциплінарного регламенту УЄФА сьогодні було призначено інспектора УЄФА з етики та дисципліни для проведення розслідування щодо потенційної расистської та/або дискримінаційної поведінки вболівальників, яка ймовірно мала місце під час чемпіонату Європи 2024 року", — зазначається у заяві.

Нагадаємо, під час поєдинку від уболівальників з трибун лунали заклики до вбивства сербів. Після цього інциденту Сербія заявила, що зніметься з турніру, якщо УЄФА не покарає вболівальників обох збірних.