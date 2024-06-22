Грузинська стіна: Мамардашвілі — найкращий гравець матчу проти Чехії за версією УЄФА

Воротар збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі визнаний найкращим гравцем матчу 2 туру Євро-2024 проти Чехії.

Про це УЄФА повідомила у своєму X (Twitter).

Вже на старті зустрічі Грузія могла пропускати двічі або тричі, але блискучі сейви Гіоргі завадили чехам здобути впевнену перевагу. Загалом він виконав 11 сейвів та відвів 3.19 очікуваних голів (xG).

Патріку Шику вдалося забити тільки тоді, коли Мамардашвілі був повністю відіграний і фізично не міг відбити м’яч.

Завдяки геройствам 23-річного Грузія здобула своє перше очко на дебютному Євро і зберегла шанси на вихід у плей-оф. У третьому турі команда Віллі Саньоля зіграє проти Португалії.