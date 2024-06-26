Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Збірні України та Бельгії визначились з комплектом форми на матч Євро-2024

Владислав Уткін — 26 червня, 13:08
Збірні України та Бельгії визначились з комплектом форми на матч Євро-2024

Збірна України зіграє у жовтому комплекті в поєдинку третього туру групового етапу Євро-2024 проти Бельгії.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Зі свого боку бельгійці вийдуть на поле у блакитних футболках та коричневих шортах.

Нагадаємо, матч між збірними України та Бельгії відбудеться в середу, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

У разі перемоги команда Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Словаччина.

Збірна України з футболу збірна Бельгії з футболу Євро-2024 з футболу

Збірна України з футболу

Україна — Бельгія: відео голів і огляд матчу
Суперкомп'ютер оцінив шанси збірної України в грі з Бельгією
Ярмоленко: Треба зіграти дисципліновано
Перевірка готовності Реброва мінятися. Головні інтриги перед матчем Україна — Бельгія
Ярмоленко: Сьогоднішнє покоління футболістів найперспективніше

Останні новини