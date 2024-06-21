Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Збірна Туреччини — збірна Португалії: де дивитися матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 21 червня, 23:44
Збірна Туреччини — збірна Португалії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Туреччини зіграє з Португалією в другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Матч відбудеться в суботу, 22 червня, на стадіоні "BVB-Штадіон". Початок — о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що Португалія та Туреччина здобули перемоги в матчах першого туру. "Селесао" відігралися в грі проти Чехії (2:1), а турки в яскравому матчі виявилися сильнішими за дебютантів Євро, Грузію.

Зазначимо, що перемога в поєдинку гарантує одній з команд достроковий вихід у плей-оф континентальної першості.

Збірна Португалії з футболу Збірна Туреччини з футболу Євро-2024 з футболу

Євро-2024 з футболу

Миколенко: Думаю, буду готовий до матчу з Бельгією
Збірна Грузії — збірна Чехії: де дивитися матч Євро-2024
Тірні не зіграє на чемпіонаті Європи через травму
Капітан Словаччини: Дозволили Україні перевернути гру
Забітцер отримав найвищу оцінку за матч Польща — Австрія на Євро-2024

Останні новини