Збірна Туреччини — збірна Португалії: де дивитися матч Євро-2024
Збірна Туреччини зіграє з Португалією в другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.
Матч відбудеться в суботу, 22 червня, на стадіоні "BVB-Штадіон". Початок — о 19:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.
Нагадаємо, що Португалія та Туреччина здобули перемоги в матчах першого туру. "Селесао" відігралися в грі проти Чехії (2:1), а турки в яскравому матчі виявилися сильнішими за дебютантів Євро, Грузію.
Зазначимо, що перемога в поєдинку гарантує одній з команд достроковий вихід у плей-оф континентальної першості.