Ребров: Я вважаю, що в грі з Румунією не було проблеми зі складом
Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що в матчі з Румунією (3:1) на Євро-2024 не було проблем зі складом.
Слова українського фахівця передає видання Tribuna.com.
"Якщо ви щось запитуєте в команди, то це не тільки гравці, не тільки тренер, це обидві сторони. Тому я не можу вам зараз сказати, вгадав зі складом чи ні. Я не на картах граю, я не вгадую зі складом. Я обираю гравців, які наразі більш підходять під тактику і більш готові фізично і вони готові грати та такому рівні. Тому що чемпіонат Європи – це дуже високий рівень.
Тому я не вважаю, що були якісь, як ви кажете, помилки зі складом. Але я впевнений, що у кожного вболівальника своє бачення складу, і кожен вболівальник вважає, що були 100 відсотків якісь проблеми зі складом. Але я так не вважаю. Я дуже вдячний гравцям, які вийшли на заміну. Вони дуже додали в грі і допомогли нам. Але, на жаль, ми залишилися з таким же рахунком", — сказав Ребров.
Нагадаємо, у другому турі групового етапу Україна зіграє зі Словаччиною. Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Гра буде другою з трьох зустрічей збірної України в груповому раунді Євро-2024. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.
У першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.