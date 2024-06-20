Ребров: Я вважаю, що в грі з Румунією не було проблеми зі складом

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що в матчі з Румунією (3:1) на Євро-2024 не було проблем зі складом.

Слова українського фахівця передає видання Tribuna.com.

Нагадаємо, у другому турі групового етапу Україна зіграє зі Словаччиною. Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Гра буде другою з трьох зустрічей збірної України в груповому раунді Євро-2024. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.

У першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.