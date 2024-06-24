Россі: Перемога над Шотландією була заслужена

Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі вважає, що перемога над Шотландією (1:0) в третьому турі групового етапу Євро-2024 була заслуженою.

Слова італійського фахівця передає УЄФА.

"Шотландія трохи більше володіла м'ячем, особливо в першому таймі. У другій половині гра йшла більше вгору-вниз. Можна сказати, що це був рівний матч, в якому ми мали більше моментів. Вони більше володіли м'ячем, але, в цілому, я думаю, що це було заслужено.

Зважаючи на все, Шотландія показала дуже хоробрий виступ. Ми знали, що це буде виснажливий матч у фізичному плані. Вони могли забити, ми могли забити", — сказав Россі.

Зазначимо, що Угорщина програла Німеччині в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 з футболу, а в першому турі поступилася Швейцарії.

За підсумками 3 турів групового етапу угорці посіли третю сходинку. У них в активі 3 бали. Вони претендують на вихід до 1/8 фіналу.