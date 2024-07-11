Англія повторила унікальне досягнення збірної Німеччини на Євро

Збірна Англії з футболу вийшла до фіналу Євро-2024 та повторила досягнення Німеччини на континентальній першості.

Про це повідомляє статистичний портал Squawka.

Після перемоги над Нідерландами (2:1) "три леви" стали першою командою з 1996 року, яка дійшла до фіналу після поразки в минулому розіграші турніру.

Раніше це ставалося лише зі збірною Німеччиною в 1980 та 1996 роках. Цікаво, що обидва рази в цій ситуації "бундестім" виграла чемпіонат Європи.

У фіналі Євро-2024, який відбудеться 14 липня, збірна Англії зіграє проти Іспанії, яка в іншому півфіналі перемогла Францію.