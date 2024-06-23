Тренер Румунії: Збірна Бельгії є кандидатом на перемогу на Євро-2024

Головний тренер збірної Румунії Едвард Йорденеску вважає, що Бельгія є кандидатом на перемогу на Євро-2024 з футболу.

Його слова наводить УЄФА,

" Ви бачили команду з високою якістю: у них швидкість, вибух, сила. Вони повна команда. Вони є кандидатом на перемогу. Ми ніколи не здавались, ми боролися. У другому таймі нам пощастило, і ми мали шанси зрівняти рахунок.

З точки зору викликів, це був найвищий рівень. Ми чудово почали турнір, а тепер давайте подивимося, як ми впораємося з труднощами. Нам потрібні солідарність і єдність. Ми детально проаналізуємо це з командою. У цій грі у нас було багато дуелей, на відміну від першої гри. У нас були шанси. Ми завжди намагатимемося бути кращими, намагатимемось покращуватись у третій грі. Я повністю вірю в нашу команду.

Ми зробимо все можливе, щоб відреагувати проти Словаччини. Кожен гравець, який сьогодні вийшов на заміну, був атакувальним гравцем, але цього було недостатньо. Нам потрібно було намагатися не пропускати занадто багато, але ця команда не програвала досить довго. Деякий час нам доводилося боротися за кожен м'яч, але у нас є достатньо сил, щоб вийти", — сказав наставник.

Нагадаємо, у матчі другого туру групового етапу чемпіонату Європи Румунія поступилася Бельгії.

Наразі в кожної з команд групи E по три очки, але Україна залишається останньою через від’ємну різницю м’ячів (-2). У третьому турі Бельгія зіграє з Україною, а Румунія зустрінеться зі Словаччиною. Матчі відбудуться 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом.