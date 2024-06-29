Конте оцінив роботу Спаллетті в збірній Італії

Головний тренер Наполі Антоніо Конте вважає, що наставник збірної Італії Лучано Спаллетті добре виконує свої обов'язки.

Слова Конте передає видання журналіста Альфредо Педулли.

"Я зберігаю досвід тренерства на Євро у своєму серці. Я також брав участь як гравець, у чемпіонаті світу, коли ми програли по пенальті, у чемпіонаті Європи, коли ми програли через "золотий гол". Великі міжнародні турніри, як для футболіста, так і для тренера, є дійсно хорошим досвідом.