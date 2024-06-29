Конте оцінив роботу Спаллетті в збірній Італії
Головний тренер Наполі Антоніо Конте вважає, що наставник збірної Італії Лучано Спаллетті добре виконує свої обов'язки.
Слова Конте передає видання журналіста Альфредо Педулли.
"Я зберігаю досвід тренерства на Євро у своєму серці. Я також брав участь як гравець, у чемпіонаті світу, коли ми програли по пенальті, у чемпіонаті Європи, коли ми програли через "золотий гол". Великі міжнародні турніри, як для футболіста, так і для тренера, є дійсно хорошим досвідом.
Позаду тебе Італія, яка здуває тебе з ніг. Неминуче виникає великий тиск і стрес. Особливо для тренера, для Спаллетті, як це було для мене. Ми повинні бути оптимістами, я впевнений, що ми будемо радіти в кінці.
Це Італія, яка намагається створити імідж, хороший імідж, позитивної команди, яка хоче грати. Це такі короткі турніри та такий стислий час, що ви також повинні добре справлятися з різними ситуаціями. Хлопці, як і Спаллетті, роблять чудову роботу," — підсумував Конте.
У суботу, 29 червня, Італія зустрінеться зі Швейцарією у 1/8 фіналу Євро-2024. Підопічні Спаллетті стали другими у квартеті B. "Скуадра адзурра" переграла Албанію, поступилася Іспанії та зіграла внічию з Хорватією.
Раніше штучний інтелект визначив фаворита гри Швейцарія — Італія.