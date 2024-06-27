Тренер Чехії пояснив, чому команда вилетіла з Євро-2024

Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек вважає, що національна команда вилетіла з Євро-2024 через нічию в матчі з Грузією (1:1).

Його слова передає УЄФА.

"Я розчарований, що ми їдемо додому, тому що ця команда має потенціал. Ми хотіли показати його тут, на цьому турнірі. Ключовим фактором нашої невдачі стало те, що ми не виграли у Грузії.

Що стосується бойового духу, то я знімаю капелюха перед моїми гравцями. Вони викладалися на повну. Доводилося справлятися з несприятливими ситуаціями, ми залишилися вдесятьох, наш воротар був травмований.

Це провал. Мені сумно і прикро, тому що у нас була команда, яка була здатна вийти з групи. Мені шкода хлопців, які віддали все, грали на межі самопожертви до останньої хвилини. Але зараз ми їдемо додому", — сказав наставник.

Нагадаємо, в останньому турі групового етапу чемпіонату Європи чехи в меншості поступилися Туреччині.

За підсумками групового етапу з групи F до 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийшли Португалія, Туреччина та Грузія. Вони зустрінуться зі Словенією, Австрією та Іспанією відповідно.