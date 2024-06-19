Судаков: Перший гол румунів збив нас з пантелику, а другий — добив

Півзахисник збірної України Георгій Судаков пояснив поразку від Румунії (3:0) в першому турі Євро-2024.

Про це Судаков розповів у коментарі ВЗБІРНА.

"Програли, можна сказати, закономірно. Після таких поразок — це як холодний душ. Ти маєш зрозуміти взагалі, куди ти приїхав, куди ти потрапив.

Але нам не можна опускати голову. Звичайно, що важко, але ми ще маємо дві гри. Маємо кардинально змінити гру, підхід, концентрацію, кожну деталь, яка присутня у футболі. А почати кожен повинен з себе.

Хочеться попросити вибачення перед уболівальників за таку гру. Я з ними згоден. Чому такий негатив — бо очікування від нас великі.

Висловлювання стосовно нас були закономірними. Я весь цей хейт сприймаю нормально, адекватно. Я все розумію — емоції.

Після таких падінь потрібно якомога швидше підійматися та рухатися далі.

Переломний момент у грі з Румунією? Перший гол румунів збив нас з пантелику, а другий — добив. Коли ти на такому турнірі програєш 0:2, то психологічно дуже важко. Третій гол тому показник.

Втратили концентрацію, не належним чином підійшли до гри. Робитимемо висновки та корективи", — сказав Судаков.