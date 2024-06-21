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Збірні України та Словаччини визначилися з комплектом форми на матч Євро-2024

Микола Дендак — 21 червня, 10:17
Збірні України та Словаччини визначилися з комплектом форми на матч Євро-2024

Збірна України зіграє у жовтому комплекті в поєдинку другого туру групового етапу Євро-2024 проти Словаччини.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Зі свого боку словаки вийдуть на поле в синіх футболках.

Поєдинок Словаччина — Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.

У першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.

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