Стала відома суддівська бригада на фінал Євро-2024

Головним арбітром фіналу чемпіонату Європи-2024 між збірними Іспанії та Англії буде француз Франсуа Летексьє.

Про це повідомляє УЄФА.

35-річний француз працював на 65 матчах під егідою УЄФА. На Євро-2024 він судив три матчі: Іспанія – Грузія (1/8 фіналу) та два матчі групового етапу Данія – Сербія та Хорватія – Албанія. Також на одному був 4 арбітром.

Його асистентами будуть Сиріл Мугньє та Мехді Рахмуні (обидва з Франції). 4 арбітром стане поляк Шимон Марциняк. На VAR працюватиме Томаш Лісткевич з Польщі та його асистент Жером Брізар.

Вирішальний матч відбудеться 14 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.

Нагадаємо, у півфінальних матчах Іспанія перемогла Францію, а Англія здолала Нідерланди.