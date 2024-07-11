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Визначилась символічна збірна півфіналу Євро-2024

Микола Дендак — 11 липня, 13:23
Визначилась символічна збірна півфіналу Євро-2024

Статистичний портал SofaScore визначив збірну найкращих гравців півфіналу Євро 2024 з футболу.

Про це йдеться в Instagram ресурсу.

Символічна збірна 1/8 фіналу Євро-2024

Воротар: Унай Сімон (Іспанія).

Захисники: Жуль Кунде (Франція), Джон Стоунс (Англія), Емерік Лапорт (Іспанія), Марк Кукурелья (Іспанія);

Півзахисники: Коббі Мейну (Англія), Ламін Ямал (Іспанія), Хаві Сімонс (Нідерланди), Дані Ольмо (Іспанія);

Нападники: Оллі Воткінс (Англія), Гаррі Кейн (Англія).

Нагадаємо, у півфінальних матчах Іспанія перемогла Францію, а Англія здолала Нідерланди. Фінал Євро-2024 відбудеться 14 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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