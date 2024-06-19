Визначилась символічна збірна першого туру Євро-2024 за версією SofaScore

Статистичний портал SofaScore визначив збірну найкращих гравців першого туру Євро 2024 з футболу.

Про це повідомили на офіційному сайті ресурсу.

Символічна збірна першого туру Євро-2024

Воротар: Унаї Сімон (Іспанія)

Захисники: Натан Аке (Нідераланди), Самет Акайдін (Туреччина), Алессандро Бастоні (Італія), Дані Карвахаль (Іспанія)

Півзахисники: Фабіан Руїс (Іспанія), Граніт Джака (Швейцарія), Мішель Ебішер (Швейцарія), Крістіан Еріксен (Данія),

Нападники: Коді Гакпо (Нідераланди), Кай Гаверц (Німеччина)

Team of the Week provided by Sofascore

Сьогодні розпочнеться другий тур групового етапу чемпіонату Європи-2024.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Матчі континентальної першості прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.