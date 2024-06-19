Визначилась символічна збірна першого туру Євро-2024 за версією SofaScore
Статистичний портал SofaScore визначив збірну найкращих гравців першого туру Євро 2024 з футболу.
Про це повідомили на офіційному сайті ресурсу.
Символічна збірна першого туру Євро-2024
Воротар: Унаї Сімон (Іспанія)
Захисники: Натан Аке (Нідераланди), Самет Акайдін (Туреччина), Алессандро Бастоні (Італія), Дані Карвахаль (Іспанія)
Півзахисники: Фабіан Руїс (Іспанія), Граніт Джака (Швейцарія), Мішель Ебішер (Швейцарія), Крістіан Еріксен (Данія),
Нападники: Коді Гакпо (Нідераланди), Кай Гаверц (Німеччина)
Сьогодні розпочнеться другий тур групового етапу чемпіонату Європи-2024.
Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Матчі континентальної першості прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.