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Визначилась символічна збірна 1/8 фіналу Євро-2024

Олександр Булава — 3 липня, 11:14
Визначилась символічна збірна 1/8 фіналу Євро-2024

Статистичний портал SofaScore визначив збірну найкращих гравців 1/8 фіналу Євро 2024 з футболу.

Про це йдеться на сайті ресурсу.

Символічна збірна 1/8 фіналу Євро-2024

Воротар: Ян Облак (Словаччина).

Захисники: Антоніо Рюдігер (Німеччина), Меріх Демірал (Туреччина), Ніко Шлоттербек (Німеччина)

Півзахисники: Фабіан Руїс (Іспанія), Родрі (Іспанія), Рубен Варгас (Швейцарія), Жуль Кунде (Франція)

Нападники: Коді Гакпо (Нідераланди), Ніко Вільямс (Іспанія), Доніелл Мален (Нідерланди)

Команда недели предоставлена Sofascore

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