Визначилась символічна збірна 1/8 фіналу Євро-2024
Статистичний портал SofaScore визначив збірну найкращих гравців 1/8 фіналу Євро 2024 з футболу.
Про це йдеться на сайті ресурсу.
Символічна збірна 1/8 фіналу Євро-2024
Воротар: Ян Облак (Словаччина).
Захисники: Антоніо Рюдігер (Німеччина), Меріх Демірал (Туреччина), Ніко Шлоттербек (Німеччина)
Півзахисники: Фабіан Руїс (Іспанія), Родрі (Іспанія), Рубен Варгас (Швейцарія), Жуль Кунде (Франція)
Нападники: Коді Гакпо (Нідераланди), Ніко Вільямс (Іспанія), Доніелл Мален (Нідерланди)
Раніше визначились усі учасники та чвертьфінальні пари Євро-2024