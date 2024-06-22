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Збірна Шотландії — збірна Угорщини: де дивитися матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 22 червня, 17:15
Збірна Шотландії — збірна Угорщини: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Шотландії зіграє проти Угорщини у третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться 23 червня, на стадіоні "Штутгарт Арена". Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

Шотландія після двох ігор посідає третю сходинку турнірної таблиці, маючи в активі один заліковий пункт, який вони заробили в грі зі Швейцарією (1:1). Також шотландці зазнали розгромної поразки від Німеччини в матчі-відкритті Євро.

Збірна Угорщини двічі програла на континентальній першості — 3:1 від Швейцарії та 2:0 від Німеччини.

У паралельній зустрічі німці зустрінуться зі швейцарцями, матч також відбудеться о 22:00.

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