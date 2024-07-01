Схаутен: Зробимо все можливе, щоб змінити ситуацію
Півзахисник збірної Нідерландів Єрді Схаутен прокоментував матч проти Румунії в 1/8 фіналу Євро-2024.
Його слова передає УЄФА.
"Тут простих ігор немає. Кожна команда має свій стиль гри, тому кожен раз потрібно готуватися по-різному та адаптувати свій стиль і тактику. Але це те саме, що й у клубному футболі, тож у цьому плані різниці немає. Наша найкраща гра була проти Польщі, особливо перші 60 хвилин. Ми грали дійсно добре та домінували. Після цього ситуація трохи погіршала.
Я розумію, що голландські вболівальники розчаровані грою з Австрією. Все, що я можу сказати, це те, що ми зробимо все можливе в матчі з Румунією, щоб змінити ситуацію. Я, як і раніше, повністю вірю у нашу команду. Ми можемо пройти довгий шлях на цьому турнірі”, — сказав футболіст.
Нагадаємо, матч Румунії з Нідерландами відбудеться 2 липня. Початок — о 19:00 за київським часом.
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