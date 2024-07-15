Саутгейт: Євро-2024 було чудовим досвідом для Англії

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт вважає чемпіонат Європи-2024 чудовим досвідом.

Слова наставника передає УЄФА.

"Цей турнір був неймовірним досвідом для нас, знову ж таки, великим привілеєм мати шанс увійти в історію у фіналі, але ми ще не досягли цього. В нас є багато молодих гравців, які збираються працювати ще шість-вісім років, хоч зараз це боляче для них, немає причин, щоб вони не могли піднятися", — сказав тренер.

Нагадаємо, у фінальному матчі чемпіонату Європи Англія поступилась Іспанії. Англійці стали першими в історії, хто програв у двох фіналах Євро поспіль, у 2021 році підопічні Саутгейта програли у серії пенальті Італії.