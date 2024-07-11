Саутгейт: Наша гра проти Нідерландів була надзвичайною

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт вважає, що якість гри команди у півфінальному матчі проти Нідерландів (2:1) на Євро-2024 була надзвичайною.

Слова фахівця передає УЄФА.

"Це те, заради чого ми приїхали. Це була неймовірно важка гра, а далі ми будемо грати з найкращою командою на турнірі на цю мить. Але ми все ще тут — ми боремося, на тлі дійсно хорошого виступу. У нас менталітет гравців, які були готові виступати та робити свій внесок протягом усього турніру. Це те, що мене найбільше тішить. Я вважаю, що якість гри була надзвичайною", — сказав наставник.

У фіналі Євро-2024, який відбудеться 14 липня, збірна Англії зіграє проти Іспанії, яка в іншому півфіналі перемогла Францію.