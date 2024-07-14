Саутгейт: Воткінс пройшов неймовірний шлях

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт виділив прогрес форварда Оллі Воткінс, який приніс перемогу команді у півфіналі Євро-2024 проти Нідерландів (2:1).

Цитує тренера УЄФА.

"Він пройшов неймовірний шлях. Просто потрапити до складу було нелегким завданням. Але те, що він зробив за останні кілька тижнів, просто неймовірно. Він серйозно підходив до тренувань та працював на найвищому рівні. Він був готовий допомогти, коли ми потребували його", — сказав Саутгейт.

Зазначимо, що для Воткінса півфінал проти Нідерландів був другим матчем на турнірі. До цього він виходив на заміну в поєдинку групового етапу з Данією (1:1). Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

Вирішальний матч чемпіонату Європи проти Іспанії відбудеться 14 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.