Саліба — про поразку на Євро-2024: Іспанія була кращою за нас

Захисник збірної Франції Вільям Саліба вважає, що у матчі півфіналу Євро-2024 Іспанія була кращою за французьку команду.

Його слова передає УЄФА.

"Ми розчаровані, тому що могли зробити краще. Ми забили першими, але потім віддали їм два голи. Чесно кажучи, вони були кращими за нас, і ми повинні це прийняти. Це важко, але так воно і є. Ми зробили все, щоб повернутися до цього, але цього не сталося", — сказав футболіст.

Нагадаємо, поєдинок Іспанія — Франція завершився перемогою іспанців з рахунком 2:1. Один з голів забив Ямін Ламал, ставши наймолодшим автором забитого м'яча в історії чемпіонатів Європи та світу.