Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Лідер збірної Німеччини відновився до матчу з Данією

Олександр Булава — 29 червня, 16:46
Лідер збірної Німеччини відновився до матчу з Данією

Центральний захисник збірної Німеччини Антоніо Рюдігер зможе допомогти "Бундестім" у матчі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Данії.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Оборонець отримав розтягнення м’язів правого стегна в матчі 3 туру групового етапу проти Швейцарії (1:1), після цього він тренувався за індивідуальною програмою.

Очікується, що Рюдігер розпочне матч з данцями у стартовому складі.

Поєдинок відбудеться в суботу, 29 червня. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Рюдігер Збірна Данії з футболу Збірна Німеччини з футболу Євро-2024 з футболу

Рюдігер

Німеччина залишилася без основних центральних захисників перед 1/8 фіналу Євро-2024
Зв’язка мрії з Мбаппе: Довбика включили у символічну збірну гравців Ла Ліги на Євро-2024
Довбик потрапив у символічну збірну сезону Ла Ліги за версією Globe Soccer Awards
Рюдігер відповів на звинувачення в підтримці ІДІЛ
Лідер Реала відновився після травми

Останні новини