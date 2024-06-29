Лідер збірної Німеччини відновився до матчу з Данією

Центральний захисник збірної Німеччини Антоніо Рюдігер зможе допомогти "Бундестім" у матчі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Данії.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Оборонець отримав розтягнення м’язів правого стегна в матчі 3 туру групового етапу проти Швейцарії (1:1), після цього він тренувався за індивідуальною програмою.

Очікується, що Рюдігер розпочне матч з данцями у стартовому складі.

🚨✅ Antonio Rüdiger is ready to play and has given the green light for tonight‘s match against Denmark!



The defensive leader is in the starting lineup. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/nmdd6JpMoC — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 29, 2024

Поєдинок відбудеться в суботу, 29 червня. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.