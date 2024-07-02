Румунія — Нідерланди: онлайн-трансляція
Збірна Румунії зіграє з Нідерландами в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з футболу.
Матч відбудеться у вівторок, 2 липня, на "Мюнхен Арені". Початок о 19:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію в цій новині.
Нагадаємо, що збірна Румунії здобула на груповому етапі розгромну перемогу над Україною (3:0), після чого поступилася Бельгії та зіграла внічию зі Словаччиною. Нідерланди посіли третє місце після перемоги над Польщею та нічиї з Францією, підопічні Рональда Кумана зазнали поразки від Австрії.
Зазначимо, що переможець цього протистояння зіграє у чвертьфіналу з кимось із пари Австрія — Туреччина.
На думку бейтингового оператора Favbet, збірна Нідерланди є явним фаворитом у поєдинку:
- Перемога Нідерландів у основний час — 1,46;
- Нічия — 4,80;
- Перемога Румунії — 8,50;
- Прохід Нідерландів у 1/4 — 1,20;
- Прохід Румунії в 1/4 — 5,50.