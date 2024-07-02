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Румунія — Нідерланди: онлайн-трансляція

Станіслав Лисак — 2 липня, 06:30
Румунія — Нідерланди: онлайн-трансляція

Збірна Румунії зіграє з Нідерландами в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться у вівторок, 2 липня, на "Мюнхен Арені". Початок о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію в цій новині.

Нагадаємо, що збірна Румунії здобула на груповому етапі розгромну перемогу над Україною (3:0), після чого поступилася Бельгії та зіграла внічию зі Словаччиною. Нідерланди посіли третє місце після перемоги над Польщею та нічиї з Францією, підопічні Рональда Кумана зазнали поразки від Австрії.

Зазначимо, що переможець цього протистояння зіграє у чвертьфіналу з кимось із пари Австрія — Туреччина.

На думку бейтингового оператора Favbet, збірна Нідерланди є явним фаворитом у поєдинку:

  • Перемога Нідерландів у основний час — 1,46;
  • Нічия — 4,80;
  • Перемога Румунії — 8,50;
  • Прохід Нідерландів у 1/4 — 1,20;
  • Прохід Румунії в 1/4 — 5,50.
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