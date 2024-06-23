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Роналду увійшов до трійки гравців з найбільшою кількістю перемог на великих турнірах

Станіслав Лисак — 23 червня, 09:20
Роналду увійшов до трійки гравців з найбільшою кількістю перемог на великих турнірах

Перемога збірної Португалії над Туреччиною в межах другого туру групового етапу Євро-2024 стала для нападника португальців Кріштіану Роналду 23-ю на великих турнірах (чемпіонат світу та Європи, — прим).

Про це повідомляє OptaFranz.

5-разовий володар Золотого м'яча зрівнявся за цим показником з легендою збірної Німеччини Філіпом Ламом. Більшу кількість перемог мають два інших колишніх гравці "бундестім" — Бастіан Швайнштайгер та Мірослав Клозе (25).

Зазначимо, що в Роналду буде можливість покращити цей показник та одноосібно очолити список, у разі виходу в півфінал континентальної першості.

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